Córdoba brilla en Bogotá: Cultura y artesanía como pilares de proyección nacional

El gobernador Erasmo Zuleta y la gestora Valeria Vega representaron al departamento en la feria Colombia son las Regiones en Bogotá.

Montería

El departamento de Córdoba brilló con luz propia en la feria “Colombia son las Regiones”. El evento, organizado por la Federación Nacional de Departamentos en el Parque de la 93 de Bogotá, tuvo en el stand cordobés uno de sus puntos de mayor atracción.

Visitantes nacionales e internacionales quedaron fascinados con la exhibición de piezas únicas elaboradas por manos maestras de diversos municipios. Tejidos, sombreros y artesanías en caña flecha no solo reflejaron el inmenso talento local, sino que también sirvieron como un testimonio tangible de la identidad del departamento.

Los artesanos recibieron un reconocimiento explícito por su contribución dual: la preservación de las tradiciones y la constante innovación creativa.

Córdoba, en el mapa cultural

La energía del Caribe colombiano se hizo presente a través de la presentación del Grupo Cebú, cuya propuesta musical, cargada de sabor y vigor juvenil, deleitó al público asistente.

Su actuación fue catalogada como uno de los momentos más memorables del evento, reforzando la posición de Córdoba en el mapa cultural del país. Este grupo, orgullo cordobés, cuenta con un prestigioso aval que corrobora su calidad: el primer lugar en los Premios Bonche de Oro, un galardón que resalta su trayectoria y talento en la escena musical.

La presencia del departamento en este escenario fue el resultado de un trabajo articulado entre instituciones, comunidades y creadores.

El propio gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se hizo presente en el stand para mostrar a los visitantes lo mejor de la región y promover sus destinos turísticos. Durante el evento, Zuleta manifestó que “este espacio nos permitió mostrarle al país que Córdoba es cultura, tradición y talento. Nuestros artesanos y artistas son embajadores de la identidad cordobesa, y seguiremos trabajando para que cada escenario nacional e internacional sea una vitrina de orgullo territorial”.

Por su parte, la Gestora Social Valeria Vega enfatizó el papel de la feria como plataforma de visibilidad. Vega señaló que “la feria es una oportunidad para visibilizar el trabajo de nuestras mujeres artesanas y el talento de los jóvenes artistas. Córdoba es diversidad, inclusión y creatividad, y desde la gestión social seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan el tejido comunitario y la memoria cultural”.

Este esfuerzo colectivo rindió frutos concretos con un significativo logro institucional: la Marca Córdoba fue reconocida como una de las cinco marcas de entidades territoriales promocionadas a nivel nacional.

Este distintivo reafirma la capacidad del departamento para proyectarse como un referente cultural, turístico y social en escenarios de alta visibilidad, sellando una participación que consolida su imagen más allá de sus fronteras.