Cómo ingresar a Playa Blanca en Boyacá: Reserva, valor entrada y rutas para llegar desde Bogotá

Playa Blanca es un destino apetecido en el departamento de Boyacá. Foto | Corpoboyacá

Para ingresar a ‘Playa Blanca’ es indispensable realizar una reserva previa a través del portal oficial de Corpoboyacá, donde se habilitan horarios de visita de 120 minutos y cupos máximos de 100 personas por franja.

Al comenzar el proceso, cada visitante debe completar un formulario individual que solicita datos personales como correo electrónico, teléfono, tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grupo sanguíneo y lugar de residencia.

Adicionalmente, se requiere información adicional sobre el propósito de la visita, presencia de alguna discapacidad, necesidad de asistencia especial y un contacto de emergencia con su respectivo número.

Tenga en cuenta que el ingreso puede ser gratuito siempre que el registro esté completo, aunque este acceso no incluye permiso para ingresar al agua.

Para quienes deseen bañarse, algunos establecimientos locales ofrecen planes de pasadía, como el Hotel ‘El Arca de Noah’. Además de actividades opcionales como recorridos en lancha por aproximadamente 25.000 pesos.

Hay que considerar que es obligatorio llegar a tiempo, pues la reserva se cancela después de 30 minutos, y los visitantes deben pagar la póliza o tarifa correspondiente al ingreso.

¿Cuál es la ruta desde Bogotá y qué debe tener en cuenta para el ingreso?

El trayecto desde Bogotá hacia ‘Playa Blanca’ suele tardar entre cuatro y cinco horas, con variaciones según el tráfico y las condiciones de la vía.

La ruta más habitual sigue la Autopista Norte, pasando por Briceño, Tunja y Sogamoso, para luego continuar por Pesca, Iza y Cuitiva hasta llegar a Aquitania. Desde este punto, el camino atraviesa vías rurales que bordean el lago y conducen directamente al sector de Playa Blanca, combinando tramos pavimentados con carreteras secundarias más estrechas.

Al arribar al destino, es importante tener en cuenta que el estacionamiento disponible está reservado exclusivamente para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. El resto de los visitantes debe ubicarse en zonas autorizadas fuera del ingreso principal.

Asimismo, es obligatorio mantener niveles mínimos de ruido para no alterar la fauna y el ambiente del ecosistema, así como portar la reserva en formato impreso o digital para el respectivo control.

Del mismo modo, se exige recoger y depositar los residuos en los puntos designados. En algunos momentos del año, el acceso puede involucrar áreas de ingreso privado.

¿Qué actividades están permitidas, restringidas y prohibidas?

En ‘Playa Blanca’ solo está permitido el turismo contemplativo, siempre bajo la guía de personal autorizado, tanto en la zona de playa como en los senderos ecológicos.

También se aceptan actividades educativas, culturales y de interpretación ambiental, siempre que cuenten con supervisión y se ajusten a las normas de conservación del ecosistema.

El ingreso de mascotas solo es posible mediante un protocolo especial y con consentimiento informado, mientras que las actividades académicas o de investigación requieren autorizaciones específicas. El acceso en bicicleta está permitido únicamente por la vía vehicular y no por los senderos peatonales.

Por otra parte, existen varias actividades totalmente prohibidas para proteger el área natural. Entre ellas se encuentran las fogatas, el uso de parlantes o cualquier fuente de ruido elevado, la preparación de alimentos, el ingreso de alcohol o materiales peligrosos, las cabalgatas y los paseos acuáticos no autorizados.

Finalmente, cabe agregar que también están prohibidos la pesca, el camping o instalación de carpas fuera de zonas asignadas, el comercio informal, el ingreso de armas, el uso de drones sin permiso y la entrada de mascotas sin autorización previa.