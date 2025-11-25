Así estará el clima esta semana del 24 al 28 de noviembre: esto dice el pronóstico del IDEAM ¿lloverá?

Imagen de referencia a clima para esta semana del 24 al 28 de noviembre, según el IDEAM/ Getty Images

El nuevo informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) afirma que las proyecciones meteorológicas para esta semana en Colombia tendrán persistencia de lluvias. No obstante, acá le contamos todo lo que debe saber sobre el clima de cada día.

A finales de octubre se confirmó que las condiciones climáticas en el país correspondían a tipo ‘La Niña’. De manera que esto ha podido influir en el clima actual con variaciones en el océano pacífico.

¿Cómo estará el clima en la semana del 24 al 28 de noviembre?

Lunes 24 de noviembre

Finalizando el día, se prevé que la nubosidad sea abundante, lo que generará lluvias en varios sectores. Las precipitaciones afectarán la parte central y sur de la región Caribe, así como el norte y el centro de las regiones Andina y Amazónica. De igual forma, se esperan lluvias en la mayor parte de las regiones Pacífica y Orinoquía.

Los aguaceros más intensos y de mayor duración se concentrarán durante las horas de la tarde. Estos se esperan sobre algunos departamentos, donde también existe la posibilidad de que se presenten descargas eléctricas aisladas. Los departamentos con este pronóstico incluyen: Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

Martes 25 de noviembre

Para el día de mañana, se mantiene una alta probabilidad de que continúen las lluvias en diversas áreas del país. Específicamente, se esperan precipitaciones en la región Pacífica, en el centro y norte de la región Andina, en el sur de la región Caribe, y en el centro y oriente de las regiones Orinoquía y Amazonía.

En varios departamentos, estas lluvias podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas. Esto aplica para Sucre, Chocó, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, el occidente de Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican cielos mayormente cubiertos con aguaceros. Se espera que las lluvias más intensas se concentren en el sur de la isla de San Andrés y su zona marítima.

Miércoles 26 de noviembre

Las condiciones de lluvia se mantendrán en diversas zonas del país. Se esperan precipitaciones en la región Pacífica, el suroccidente de la región Caribe y el centro y norte de la región Andina. De igual forma, habrá lluvias en el centro y occidente de las regiones Amazonía y Orinoquía.

Por otro lado, se anticipa una tendencia a condiciones más secas en el norte de la región Caribe y en el oriente de la Orinoquía. Los aguaceros más fuertes y significativos son probables en los siguientes departamentos: Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Tolima, Boyacá, Meta, Arauca, Caquetá, Vichada y Vaupés.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo estará entre parcialmente y mayormente cubierto, con una alta probabilidad de que se presenten lluvias.

Jueves 27 de noviembre

Para la jornada de hoy, se anticipa una notable reducción en la cantidad de lluvias en gran parte de las regiones Orinoquía y Amazonía.

No obstante, en el resto del territorio nacional se esperan lluvias de intensidad variada. Estas afectarán sectores específicos de varios departamentos, incluyendo: Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Norte de Santander, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica que el cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, con aguaceros ocasionales a lo largo del día.

Viernes 28 de noviembre

Al final del día estará marcado por la llegada de lluvias significativas que afectarán principalmente las regiones del centro y el occidente del territorio nacional.

Se anticipa que las precipitaciones presenten una intensidad variable, impactando amplias zonas que incluyen Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, además de cubrir el mar Caribe colombiano.

En la región Andina y el Pacífico, se espera un cielo cargado de nubes con aguaceros en Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las lluvias también se extenderán por Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. El suroriente tampoco estará exento, con precipitaciones previstas en Amazonas y Vaupés.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias en momentos específicos.