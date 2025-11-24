Tunja

IDEAM emite múltiples alertas por riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos en Boyacá

29 municipios de Boyacá se encuentran en Alerta Naranja.

Sebastián Olmos

Boyacá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) activó varias alertas para el departamento de Boyacá debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Las advertencias fueron comunicadas al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA), con el fin de que las autoridades locales refuercen los monitoreos y planes de prevención.

Alertas Naranja por crecientes súbitas

El IDEAM declaró Alerta Naranja por la alta probabilidad de crecientes súbitas en varios ríos y quebradas del departamento:

  • Directos al Medio Magdalena, entre los ríos Negro y Carare, con especial vigilancia en los ríos Guaguaquí, Ermitaño y el caño Loco. Se pide atención especial en Puerto Boyacá.
  • Río Suárez y sus afluentes, entre ellos los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Cedaba y las quebradas La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, El Aserradero, La Negra y La Paramera. Municipios en observación: Arcabuco, Chiquinquirá, Chitaraque, Gachantivá, Moniquirá, Saboya, Santa Sofía y Villa de Leyva.
  • Río Upía y sus tributarios, con especial atención en San Luis de Gaceno.

Alerta Naranja por riesgo de deslizamientos

El pronóstico de amenaza por deslizamientos también mantiene en Alerta Naranja a los municipios de:Cerinza, Chitaraque, Ciénega, Cubará, Duitama, Floresta, Maripí, Nobsa, Paipa, Pauna, Pesca, Puerto Boyacá, Rondón, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Viracachá y Zetaquira.

Alertas Amarillas por crecientes súbitas

El IDEAM señaló Alerta Amarilla en diferentes cuencas:

  • Río Carare, con especial vigilancia en el río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz, afectando a Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur y Quípama.
  • Río Chicamocha y aportantes, especialmente las quebradas Bajira, Chiticuy, Guanare, La Aroma, La Leona, Nevado, Siberia y los ríos Minas, Salguera, Sotaquirá, Surba y Tuta. Municipios en observación: Belén, Betéitiva, Busbanzá, Chiscas, Corrales, Duitama, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tunja.
  • En Sogamoso, se reportaron inundaciones en la cabecera municipal.
  • Río Lengupá y sus tributarios, con atención especial en Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno.

Alerta Amarilla por riesgo de deslizamientos

También se mantiene Alerta Amarilla por amenaza de deslizamientos en los municipios de: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Chiquinquirá, Coper, Corrales, Firavitoba, Gachantivá, Miraflores, Monguí, Moniquirá, Muzo, Otanche, Pajarito, Páez, Ramiriquí, Ráquira, Saboyá, San Eduardo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Santa Sofía, Santana, Siachoque, Sogamoso, Sotaquirá, Tibaná, Tinjacá, Togüí, Tota, Tununguá y Tópaga.

