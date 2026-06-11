Petro reivindica en The Washington Post su legado antidrogas y la cooperación con Trump

Gustavo Petro defendió este jueves 11 de junio el balance de su Gobierno en materia de seguridad, en una columna de opinión en el diario estadounidense The Washington Post, donde también reivindicó la cooperación con el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a los fuertes desencuentros que marcaron la relación entre ambos mandatarios.

En la columna, en la que el líder de izquierda enumeró los que considera logros de su mandato, Petro destacó la colaboración entre Bogotá y Washington en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que los resultados obtenidos son prueba de la importancia de mantener una alianza estrecha entre ambos países.

“Mi Gobierno ha trabajado de cerca con nuestros amigos en Washington para traer paz y estabilidad a nuestra región”, escribió Petro, quien dejará el cargo en agosto tras completar su mandato de cuatro años.

Políticas de seguridad en números

El mandatario afirmó que la inteligencia colombiana ha desempeñado un papel clave en los éxitos de interdicción de drogas de Estados Unidos y destacó que Colombia ha aprobado cientos de extradiciones desde 2022, incluidas unas 300 en 2025, además de realizar más de 17.000 arrestos relacionados con el narcotráfico durante su administración.

Petro sostuvo que estos resultados fueron posibles gracias a operaciones desarrolladas tanto por las autoridades colombianas como en coordinación con agencias estadounidenses e Interpol.

La defensa de ese legado llega después de una relación bilateral marcada por numerosos altibajos. Aunque en su artículo reconoce que no siempre coincidió con Trump, el presidente colombiano aseguró sentirse “orgulloso” de haber trabajado “hombro con hombro” con el mandatario republicano para combatir el tráfico de drogas y la violencia de las organizaciones criminales transnacionales.

Las tensiones con el Gobierno de EE.UU.

Uno de los momentos más tensos entre ambos Gobiernos ocurrió en septiembre de 2025, cuando EE.UU. revocó la visa de Petro después de que participara en una manifestación en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde instó a soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”.

La medida también alcanzó a varios miembros de su gabinete y profundizó una serie de disputas que ya incluían diferencias sobre los vuelos de deportación de migrantes, la estrategia antidrogas y operaciones militares estadounidenses en la región.

Pese a esos episodios, Petro utilizó la tribuna del diario estadounidense para destacar los puntos de cooperación entre ambos países y defender los resultados alcanzados durante su mandato.

El presidente colombiano abandonará el poder en agosto, una vez concluya el proceso electoral que definirá a su sucesor.

La segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, identificado como el candidato de continuidad del proyecto político de Petro, y al abogado penalista Abelardo de la Espriella, una figura de ultraderecha, en una contienda que se anticipa reñida.

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