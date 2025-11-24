Fenómeno de La Niña provocó emergencias en por lo menos 12 municipios del Tolima

Tolima

Un total de 12 poblaciones del Tolima resultaron con emergencias invernales debido a los primeros efectos causados por el fenómeno de La Niña en el departamento. Así lo indicó la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano.

Según la funcionaria, en Ibagué se atendieron deslizamientos en vías rurales, especialmente en la zona de Juntas, así como afectaciones en varios barrios por las precipitaciones constantes.

En los demás municipios, las emergencias variaron según las condiciones locales. En Rovira se reportaron deslizamientos en la vía hacia Playa Rica; en Chaparral, varias viviendas resultaron destechadas; en Casabianca hubo afectaciones en el corredor hacia Herveo; y en Ataco se presentaron caídas de rocas.

Asimismo, en Venadillo se observó un aumento en el nivel del río Totare; en Dolores, la caída de árboles obstruyó la vía hacia Prado; en Rioblanco se registraron inundaciones en sectores residenciales; y en Purificación, varios barrios resultaron afectados por la intensidad de las lluvias. En Villahermosa, los organismos de socorro atendieron a una persona que, al parecer, cayó desde una zona alta en el área rural.

Por último, Anzoátegui resultó con todas sus veredas incomunicadas debido a múltiples deslizamientos en sus vías terciarias.

Lozano también destacó que, según el IDEAM, ocho municipios del Tolima permanecen en alerta roja y once en alerta naranja por probabilidad de deslizamientos, situación que “refleja la inestabilidad de los suelos debido a la persistencia de las lluvias”.

“Recomendamos estar atentos a cambios repentinos en el clima, evitar movilizarse por vías inestables o con antecedentes de deslizamientos y no acercarse a riberas de ríos o quebradas durante las lluvias”, indicó Lozano.

También recordó revisar techos y desagües, limpiar canales y bajantes, y reportar cualquier emergencia a las autoridades locales o a la Sala de Monitoreo disponible las 24 horas en el 313 293 4649.