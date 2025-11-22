Vincent Kompany sobre sanción de la UEFA a Luis Díaz en Liga de Campeones: “Estamos decepcionados”

Luis Díaz recibió tres fechas de sanción de parte de la UEFA para los próximos partidos del Bayern Múnich en la Liga de Campeones. El extremo colombiano fue sancionado severamente, tras su expulsión en el partido frente al PSG, luego de una dura entrada al marroquí Achraf Hakimi.

Tanto Vincent Kompany, DT del equipo, como Christoph Freund, director deportivo, confiaban en que el guajiro solo recibiría una fecha de castigo, según ellos, por información que habían recibido con anterioridad.

En la previa del duelo de este sábado ante el Friburgo, por la undécima fecha de la Bundesliga, Kompany fue cuestionado al respecto. El técnico belga no ocultó su molestia ante la dura sanción al colombiano.

“Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido. Pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados”, comentó el director técnico en entrevista con Sky.

Bayern Múnich, según reveló Bild, tomará cartas en el asunto y buscará apelar la sanción ante la UEFA, esperando que en el mejor de los casos se pueda reducir por lo menos alguna fecha del castigo.

¿Qué partidos se perdería Luis Díaz?

De entrada, Luis Díaz se perderá el partidazo de este miércoles ante el Arsenal, por el liderato de la Liga de Campeones, juego que se estará disputando en el Emirates Stadium de Londres.

De mantenerse la rigurosidad del castigo, el guajiro tampoco estará disponible para los duelos ante Sporting en Alemania y Royale Union Saint-Gilloise, también en Alemania.