¿Seguirán las lluvias? Así estará el clima este fin de semana en Colombia, según pronóstico del IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que Colombia está en una etapa de “condiciones tipo ‘La Niña’”, según un informe reciente.

Bajo estas nuevas temperaturas, el IDEAM emitió su comunicado especial No.99, detallando el pronóstico del tiempo para el fin de semana comprendido el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. A continuación, presentamos los aspectos más relevantes que los ciudadanos deben conocer para cada jornada.

Clima para el 22 de noviembre

El IDEAM explica en el informe que habrá abundante nubosidad en la mayor parte del país, lo que generará lluvias de intensidad moderada a fuerte en múltiples regiones. Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el Caribe y el Norte, afectando sectores del centro y sur de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. La actividad lluviosa también se manifestará en el centro del país y el Eje Cafetero, incluyendo Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila.

Hacia el Pacífico y el Sur, se esperan lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De igual manera, la Amazonía y la Orinoquía tendrán precipitaciones en el sur de Casanare, Meta, occidente de Vichada, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. Se prevén lloviznas más ligeras en el sur de La Guajira y el occidente de Arauca.

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se observa una disminución en la tendencia de las lluvias, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada

Clima para el 23 de noviembre

Para este día se espera una notable disminución en la intensidad de las precipitaciones hacia el suroccidente, mientras que las condiciones de humedad se acentuarán significativamente en el norte del país.

Las zonas donde se anticipan las mayores acumulaciones de lluvia incluyen el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, el centro y sur de Bolívar, Sucre y Córdoba. La actividad pluviométrica fuerte se mantendrá en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda.

En las regiones del Pacífico, Orinoquía y Amazonía, las lluvias impactarán a Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Caquetá, Guaviare y Vaupés. Por otro lado, la probabilidad de lloviznas será más baja en sectores de Huila, Putumayo y Amazonas. De igual forma, la tendencia a la disminución de lluvias se mantiene para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Recomendaciones posibles alertas de lluvias

El IDEAM recomienda a los habitantes de estas regiones estar atentos a las alertas y tomar las precauciones necesarias para evitar riesgos asociados con inundaciones o deslizamientos de tierra. Para ello, manifiestan que es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades locales y estar preparados para posibles evacuaciones en caso de emergencias.