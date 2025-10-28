La LuciérnagaLa Luciérnaga

Nos falta estar mejor representadas, nada en el poder está hecho para recibir mujeres: Claudia López

Claudia López, precandidata a la presidencia 2026, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, y habló sobre el rol de las mujeres en la política colombiana

Nos falta estar mejor representadas, nada en el poder está hecho para recibir mujeres: Claudia López

Adriana Bibiana Mejía

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, estuvo la precandidata a la presidencia, Claudia López, quien abordo varios temas, entre ellos, el papel que juegan las mujeres en la política colombiana y como su rol se ha visto minimizado por hombres, que según ella, no les importa nada.

Asimismo, dijo que uno de sus propósitos era lograr unirse más a las mujeres, que, han sido dejadas de lado por perpetuar un sistema donde solo gobiernan los hombres y un sistema machista.

