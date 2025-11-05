“Yo soy la única candidata que va a enfrentar a Petro”: Claudia López a expresidente Álvaro Uribe

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que el expresidente Álvaro Uribe utilizó un mecanismo judicial “para tratar de acallarla y silenciarla”.

El pronunciamiento de López se debe a que por petición del bufete de abogados ‘DE LA ESPRIELLA LAWYERS’, un juez civil del Distrito de Bogotá la citó a una diligencia de interrogatorio como prueba extra procesal, por haberse pronunciado sobre el proceso judicial del expresidente Uribe.

Según dijo la precandidata, la evidencia sobre el “oscuro pasado” del exmandatario es “inocultable” e insistió en que hace 20 años, como investigadora entregó ante la Corte Suprema de Justicia evidencia que mostraba los vínculos “de gente de los paramilitares con su gobierno”.

“Más de 78 políticos fueron condenados por eso. Más de 4 de sus ministros fueron condenados por corrupción, mucha gente de su gobierno tuvo vínculos con los paramilitares por mucho que le moleste”, le dijo la exalcaldesa al expresidente Uribe.

Claudia López también le lanzó dardos al precandidato Abelardo de la Espriella, a quien se refirió como “el defensor de la mafia, no de la patria”.

Aseguró la precandidata que Abelardo “defendió a Mancuso, defendió a parapolíticos, defendió a un estafador como el señor DMG que tumbó a más de medio millón de colombianos, defendió al señor Alex Saab, el gran lavador de plata del criminal Maduro”.

La exalcaldesa cuestionó además la intención del expresidente Álvaro Uribe de buscar consolidar una alianza que va desde “Fajardo hasta Abelardo” y señaló que “usted no es un alternativo, usted es el pasado de corrupción, de alianzas oscuras que Colombia va a dejar atrás”.

Agregó Claudia López que ella es la única candidata que ha dicho “con claridad que va a enfrentar a Petro porque el país no va bien, especialmente en salud y seguridad. Pero también que va a enfrentar y derrotar al de Uribe, cualquiera que sea de esa alianza que está tratando de armar”.