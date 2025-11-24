Armenia

Tres motociclistas muertos por siniestros viales en el Quindío el fin de semana

No paran los muertos en accidentes de tránsito en las vías del Quindío, tres motociclistas muertos en hechos ocurridos en Armenia, Filandia, y Calarcá el fin de semana

En Armenia, ya son 24 las personas que han perdido la vida en lo que va del 2025, el último caso se presentó el fin de semana.

El accidente se registró en la mañana del domingo 23 de noviembre en la entrada al barrio Los Quindos al sur de la ciudad donde un vehículo particular atropella a una persona, peatón que muere de forma instantánea en el lugar de los hechos.

La víctima fue identificada como José Jesús López, de 79 años, que al parecer se dirigía a la iglesia para asistir a la misa dominical cuando, según los primeros reportes, fue atropellado por un automóvil blanco, placas DKS-584, que circulaba por el sector en ese momento.

Los otros dos muertos en accidente de tránsito se presentaron en la tarde y anoche del domingo 23 de noviembre, en la vía Filandia Quimbaya, un motociclista murió al colisionar contra un bus, la víctima fue identificada. como Freddy Villa Restrepo

Y en la noche del domingo 23 de noviembre en la variante chagualá en la vía que comunica a Armenia con Calarcá y Salento, donde otro motociclista falleció al ser arrollado por un vehículo de carga.

Estos casos se suman al de la semana pasada donde una mujer falleció en accidente en el Quindío al parecer arrollada por un vehículo fantasma, las autoridades advierten que el exceso de velocidad es la principal causa de siniestros en vías del departamento

El fatal accidente de tránsito se presentó en el sector de la Herradura en la vía La Tebaida- La Paila cuando una mujer identificada como Luz Danielly Luna Ladino de 50 años que se movilizaba en una motocicleta falleció tras colisionar contra un vehículo.

A propósito de accidentalidad, la mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento sostuvo que adelantan diferentes campañas en materia preventiva con el fin de hacerle frente a la problemática.

Reconoció que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales y otros de los factores que evidencian por estos días tiene que ver con la imprudencia en medio de las lluvias.

En cuanto a las zonas de mayor complejidad, la mayor destacó que está el corredor de La Línea que es uno de los más relevantes a nivel nacional y que presenta varios accidentes. También dijo que existen otras vías con accidentes porque son a un solo carril y sumado a falta de cumplimiento de las normas de tránsito.