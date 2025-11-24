Santa Fe recibe a Tolima en cuadrangulares de Liga Colombiana: hora, fecha y cómo seguir

Independiente Santa Fe enfrenta este martes a Deportes Tolima, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 3 del cuadrangular B en la Liga Colombiana. El equipo cardenal llega tras golear 3-0 a Fortaleza, gracias al triplete de Hugo Rodallega, figura del partido.

Este fue su primer triunfo en la ronda final, ya que en la primera jornada perdió ante Bucaramanga 1-0. Ahora busca conseguir los tres puntos ante el cuadro Pijao.

Para este partido Santa Fe tiene varias novedades en su nómina. Se espera el regreso de Omar Fernández ‘Frasica’, uno de los principales pirales del equipo, quien se recuperó de una lesión muscular del cuádriceps derecho, y se integró nuevamente a los entrenamientos.

En cuanto a las bajas no estarán Yilmar Velásquez y Elvis Perlaza por fecha de suspensión, Jorge Ramos y Yairo Moreno tampoco estarán en la lista de convocados, ya que cuentan con importantes molestias musculares.

Ángelo Rodríguez tampoco estará disponible, producto de un esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha, de acuerdo con la información revelada por el club.

Por otra parte, Tolima llega a este duelo tras haber empatado 0-0 en la jornada anterior ante Bucaramanga en el Manuel Murillo, por lo que en este juego espera volver a ganar para seguir peleando por el ingreso a la gran final de fútbol colombiano.

El equipo Pijao acumula 4 puntos, luego de este reciente empate y la victoria ante Los Amix, en la primera jornada, ubicándose así en la primera posición del grupo B.

¡Finalizamos jornada ✅🦁!



Mañana tenemos una cita especial en El Campín 🏟️



¡Los esperamos 🇮🇩! Adquiere tus entradas 👉🏻 https://t.co/Z3Z4eMoY9c pic.twitter.com/OAZAM8BLRE — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 24, 2025

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Santa Fe y Tolima se jugará este martes 25 de noviembre, a partir de 7:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio El Campín. El partido lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.