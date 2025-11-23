Rodallega quería que Marmolejo cobrara segundo penalti ante Fortaleza ¿Por qué no pateó el arquero?

Hugo Rodallega se reencontró con el gol en Santa Fe en el momento justo, el delantero vallecaucano convirtió un triplete que significó el triunfo 3-0 de su equipo sobre Fortaleza, resultado que los regresó a la pelea en el Grupo B de los cuadrangulares finales.

El jugador de 40 años anotó dos tantos desde el punto penalti y un golazo espectacular, el segundo del partido, con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al joven portero Jordan García. Todos los goles cayeron luego de que el cuadro Cardenal se quedara con 10 jugadores, por la expulsión de Elvis Perlaza.

En la rueda de prensa posterior al partido, Rodallega contó una divertida anécdota, puesto que para el segundo penalti, sobre los 88 minutos, se volteó a hacerle indicaciones a un compañero, para que fuera este quien asumiera el cobro.

Los gestos fueron nada más y nada menos que para el portero Andrés Mosquera Marmolejo, con quien reveló ha dialogado en los entrenamientos, buscando que el arquero convierta su primer gol como futbolista profesional.

¿Por qué no pateó Marmolejo?

“Veníamos conversando algo con Marmolejo, yo le he preguntado que si él alguna vez ha hecho un gol y me ha dicho que no, y me había dicho que si íbamos 2-0 o 3-0 en algún partido, que si le podía dar un penal. Hoy fue la oportunidad, pero él desde allá me dijo ‘no, asegúralo’, pero si se lo quería dar a un compañero”, comentó.

Con este triunfo y el empate 0-0 en Ibagué entre Tolima y Bucaramanga, Santa Fe es tercero con 3 puntos, a uno de los dos primeros. El próximo martes estará recibiendo al equipo tolimense, en un duelo clave por los primeros lugares del cuadrangular.