Procuraduría abre investigación contra el alcalde encargado de Girón y el gobernador de Santander

La investigación busca establecer si hubo intervención indebida en política y anomalías en decisiones administrativas del municipio.

El ente de control también investiga al alcalde encargado de Girón, Fredy Cáceres, por irregularidades en las declaratorias de insubsistencia.

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el alcalde encargado de Girón, Fredy Norberto Cáceres Arismendy, tras recibir una queja que los señala por presunta intervención indebida en política y posibles irregularidades en decisiones administrativas.

El organismo revisa, entre otros aspectos, si la designación del alcalde encargado por parte del gobernador se realizó conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa analiza presuntas anomalías en la declaratoria de insubsistencias hecha por Cáceres Arismendy a varios funcionarios del municipio, lo que podría haber afectado derechos laborales.

La entidad avanza en la verificación de estos hechos para determinar si existe mérito para formular cargos disciplinarios.

