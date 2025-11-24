Organización social advierte riesgo de enfrentamientos tras incursión armada en Raudal, Valdivia

Valdivia, Antioquia

Tras la incursión armada registrada el domingo en el corregimiento de Raudal Viejo, en Valdivia, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) alertó sobre un escenario de alta tensión en la zona debido a la presencia simultánea de varias estructuras ilegales y la ausencia de acciones preventivas del Estado.

Fernando Quijano, analista del conflicto y director de Corpades, explicó que, aunque el episodio no derivó en un enfrentamiento, la presencia de hombres armados obedecería a una incursión atribuida presuntamente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), quienes habrían reunido a la comunidad y dejado grafitis con sus siglas. Señaló además que en este corredor estratégico confluye el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC, lo que incrementa el riesgo de choques armados en cualquier momento.

“La alerta es precisamente porque puede desencadenarse una confrontación en una zona donde hay población vulnerable y donde el Estado no ha establecido planes de contingencia”, afirmó Quijano.

Un eventual enfrentamiento podría generar desplazamientos, confinamientos y otros impactos humanitarios, como ha ocurrido en municipios del nordeste, del oriente y del suroeste antioqueño cuando las alertas tempranas no fueron atendidas.

Corpades insistió en que la respuesta no puede limitarse a operativos puntuales de Fuerza Pública, sino que requiere la presencia articulada de todas las instituciones, incluida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ante los procesos de diálogo en curso con algunos de estos grupos. “Si existen conversaciones abiertas, deberían activarse de inmediato para frenar una posible escalada”, expresó.

Mientras tanto, la comunidad de Raudal continúa en zozobra tras el ingreso armado y las advertencias lanzadas por los ilegales, a la espera de que las autoridades actúen antes de que la situación derive en una crisis humanitaria mayor.