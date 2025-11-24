¡Ojo! Así funcionará el pico y placa en Bogotá: Semana del 24 al 28 de noviembre de 2025

Conozca cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana 24 al 30 de noviembre de 2025, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá́ para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 24 al 30 de noviembre de 2025

Lunes 24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 29 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 30 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Vehículos con excepción del pico y placa:

Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Vehículo de servicio diplomático o consular.

Funerarias o agencias mortuorias.

Vehículos de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de emergencia.

Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).

Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.

Vehículos de control de emisiones y vertimientos.

Motocicletas.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos de medios de comunicación.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).

Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.

Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

Recuerde que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogotá́ sin ninguna restricción.