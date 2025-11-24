Oficial: Dimayor modificó la fecha 3 de los cuadrangulares finales por Liga Colombiana
La jornada iniciará este martes con el duelo entre Santa Fe y Tolima.
En un comunicado emitido el lunes 24 de noviembre, la Dimayor informó el cambio en el horario del partido entre América de Cali e Independiente Medellín, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero.
La modificación se dio en la hora de inicio, ya que inicialmente estaba programado para disputarse el jueves 27 de noviembre a las 7:30 p.m. pero ahora, el compromiso comenzará a las 6:30 p.m.
Según se explicó en otro comunicado, el cambio es producto de la final de ida por el Torneo de Ascenso 2025-2, que será el mismo día a las 8:30 p.m. entre Real Cundinamarca y Cúcuta Deportivo, en el Estadio de Techo.
El cambio de horario busca evitar precisamente los cruces entre la Liga Colombiana y el Torneo de Ascenso, considerando la parrilla televisiva para la transmisión de ambos partidos.
Así las cosas, con el nuevo horario confirmado, América y Medellín se preparan para conseguir una victoria en este encuentro, ya que aunque solo han sumado un punto, mantienen viva la ilusión de llegar a la segunda final de la Liga Colombiana en 2025.