¡Audio VAR revelado! La razón del gol de Junior ante América en el grupo A de la Liga Colombiana

Jugadores de América de Cali en Copa CONMEBOL Sudamericana / Getty Images. / Gabriel Aponte

Junior de Barranquilla consiguió un valioso empate 1-1 frente a América en Cali, durante el cierre de la fecha 2 de los cuadrangulares finales en la Liga Colombiana, y domina el grupo A con 4 puntos, los mismos de Atlético Nacional, pero con mejor diferencia de gol. Por su parte, ‘La Mecha’ e Independiente Medellín ocupan los dos últimos puestos, con 1 unidad.

Los dirigidos por el técnico Alfredo Arias igualaron el compromiso al 86′ gracias a un autogol de Jean Pestaña. Esta acción desató la polémica en el Estadio Pascual Guerrero, pues en las repeticiones oficiales del compromiso, en ninguna toma se evidenció con claridad que la pelota cruzó la línea de gol. Asimismo, tampoco es posible determinar que el balón no traspasó en su totalidad la línea de meta.

¿Qué dice la IA sobre el autogol del América, entró o no?

Wilmar Montaño, árbitro de Cundinamarca, siguió la orden del juez de línea, quien es el que confirmó el tanto al correr a la mitad del campo tras la jugada.

Audios VAR del partido, revelados

El día siguiente, la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios VAR del partido, y esto fue lo que pasó durante la jugada del gol del empate de Junior frente a América de Cali.

“¿Tienes otro ángulo?“, preguntó el encargado del VAR, Lisandro Castillo.

El equipo arbitral muestra la jugada lentamente desde otra perspectiva, pero no desde un ángulo imposible de fallar en la determinación, ya que la cámara no está en paralelo con la línea de gol.

“Confirmamos, autogol del número 24, Wilmar”, finalizó Castillo la revisión del VAR.

A continuación los audios del VAR durante la acción del empate del conjunto barranquillero: