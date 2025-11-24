Primer ensayo del Salsódromo 2025 reunió a más de 1 mil bailarines y un ataque de abejas

La antesala de la Feria de Cali se encendió en la calle 25 con el primer ensayo general del Salsódromo 2025. Allí, 1.400 bailarines de tres de las cinco alas artísticas tomaron el espacio público con música, coreografías y color, dando vida al espectáculo que abrirá oficialmente la Feria el 25 de diciembre.

Fabio Botero, gerente de Corfecali, celebró el regreso del desfile al corazón de la ciudad:

“Estamos regresando al centro con nuestra Feria de Cali, iniciando los ensayos en una zona que había estado olvidada. Esto se conecta con la próxima entrega de la remodelación del barrio Obrero, el lugar donde nació la Feria”.

Desde la dirección operativa, David Lerma resaltó que este año el Salsódromo crece en escala y ambición. Señaló que el nuevo recorrido permitirá una presentación continua durante el kilómetro y medio del desfile.

“La calle 25 nos brinda una logística más amplia y mayor acceso. Esto aumenta en un 40% el número de bailarines y escuelas en escena”, aseguró.

Las alas artísticas mostraron su primera puesta en escena

El ensayo permitió ver avances de las propuestas de las alas participantes.

Evelyn Laurido, coreógrafa del Ala 5, adelantó que su grupo será el encargado del cierre del desfile: “Somos el Ala de la Alegría. Mostraremos al Pacífico, al Valle y a la salsa caleña en una misma historia con 400 bailarines. Nuestro personaje principal, Charrupi, es quien enciende la fiesta y la celebración decembrina”.

Primer ensayo del Salsódromo 2025. Ampliar

Juan Carlos ‘Guasa’, líder del Ala 4, destacó el acento femenino de su propuesta artística. Según explicó, su coreografía rinde homenaje a mujeres icónicas como Shakira y Celia Cruz. “Es un ala que celebra la fuerza femenina de la salsa. Queremos mostrar la energía, el poder y la presencia de la mujer en este género”, agregó.

Un susto en pleno ensayo: un enjambre se lanzó sobre los bailarines

En medio del ensayo, un incidente inesperado alteró la jornada: un enjambre de abejas atacó a los artistas que se encontraban realizando su práctica. El fuerte sonido del bafle instalado cerca del sitio donde se encontraba la colmena habría provocado la reacción.

El ataque ocurrió sobre la carrera 6, generando momentos de alarma entre los bailarines. El Cuerpo de Bomberos llegó rápidamente al lugar, controló la situación y trasladó las abejas a un espacio seguro, evitando mayores afectaciones.

Los más de mil bailarines que se encontraban en el reconocimiento del recorrido del Salsódromo vivieron este episodio.

Los ensayos continuarán cada domingo de diciembre, hasta completar la integración de las dos alas restantes: bailadores sociales y niños.

La estructura artística estará completamente lista para el 25 de diciembre, día en que la Feria de Cali 2025 abrirá oficialmente con un despliegue de más de 1.400 artistas, nuevas propuestas coreográficas y un recorrido renovado por la calle 25.