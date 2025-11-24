La Guajira brilló en la XIV versión del Festival Internacional del Bolero

En una noche cargada de tradición, arte y sentimiento caribe, Riohacha vivió la XIV versión del Festival Internacional del Bolero, un evento que se consolida como uno de los escenarios culturales más importantes del Caribe colombiano. El festival continúa su misión: preservar las raíces musicales del Caribe, fortalecer la identidad guajira y recuperar espacios que promueven la cultura.

La gala central se realizó en el parque Nicolás de Federmán, frente al mar, un entorno que simboliza la apuesta del gobierno departamental por revitalizar los espacios públicos costeros como escenarios para la cultura y el turismo. Durante la ceremonia se hizo un homenaje al legado guajiro y al valor histórico del mar, recordando que por el antiguo muelle de Riohacha ingresó el primer acordeón que transformó la música del Caribe.

Una gala con artistas de talla nacional e internacional

El evento reunió a una destacada nómina de artistas:

Pali Gámez, referente musical del Caribe.

Ernesto Lecrerc, talento juvenil de La Voz Kids 2024 , quien cautivó al público con su interpretación romántica.

, quien cautivó al público con su interpretación romántica. Chabuco, quien volvió a su tierra después de más de dos décadas para ofrecer un espectáculo con fusiones de jazz, bolero, bossa nova y vallenato contemporáneo.

La velada también contó con la presencia del cantautor Andrés Cabas, en su primera visita a La Guajira, quien destacó la belleza del territorio. El cierre estuvo a cargo de la legendaria orquesta cubana Los Van Van, cuya presentación marcó un hito para la cultura regional.

Además, el festival integró un encuentro académico articulado con ExpoGuajira 2025, fortaleciendo el vínculo entre cultura, turismo y desarrollo económico. La asistencia masiva y el ambiente seguro ratificaron que La Guajira sigue posicionándose como un destino para grandes eventos.

“El bolero representa nuestra historia”: gobernador Aguilar

El gobernador Jairo Aguilar expresó su agradecimiento por el éxito del evento y reafirmó su compromiso con la cultura del departamento:

“Es una profunda satisfacción que este, uno de los mejores festivales del Caribe, se consolide nuevamente. El bolero representa nuestra historia y nos permite reencontrarnos con nuestras raíces y con los pueblos vecinos. Recuperar este festival es decirle al mundo que sí se puede“, dijo el gobernador.

El mandatario también destacó la importancia de seguir impulsando proyectos de infraestructura cultural como la recuperación del malecón de Riohacha, la creación de una marina y la revitalización del histórico Teatro Aurora, un ícono del bolero y de la memoria guajira.