Barranquilla

Se fugan 7 reclusos de un CAI de la Policía, en Soledad: recapturaron a 4 de ellos

Los hechos tuvieron lugar este domingo. Las autoridades tratan de ubicar a los restantes.

El pasado seis de agosto tres internos se fugaron cuando iban hacer recluidos en una carceleta municipal. . Foto: Getty Images

El pasado seis de agosto tres internos se fugaron cuando iban hacer recluidos en una carceleta municipal. . Foto: Getty Images(Thot)

Durante este domingo 23 de noviembre, se reportó la fuga de siete reclusos del CAI Hipódromo de la Policía, en el municipio de Soledad, Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con las autoridades, el patrullero que estaba a cargo de la carceleta salió a botar una basura y, al regresar, se percató de unos escombros y de que siete personas privadas de la libertad se habían fugado por el techo.

No obstante, comenzó la búsqueda la Policía y en el barrio Villa Concord, de Malambo, lograron recapturar a Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, quienes se encuentran recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, en horas de la noche de este domingo también reportaron otras recapturas, para un total de cuatro.

Más información

Identidades de lo fugados

  • Osneider Enrique Daza Bolívar (homicidio).
  • Omar Sebastián Fábregas Ferrer (porte ilegal de armas de fuego).
  • José Luis Barrios Álvarez (extorsión).
  • Antony José Paredes Cordero (porte ilegal de armas de fuego).
  • Luis Franyer Mendoza Reyes (porte ilegal de arma de fuego).

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad