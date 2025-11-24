Se fugan 7 reclusos de un CAI de la Policía, en Soledad: recapturaron a 4 de ellos

El pasado seis de agosto tres internos se fugaron cuando iban hacer recluidos en una carceleta municipal. . Foto: Getty Images( Thot )

Durante este domingo 23 de noviembre, se reportó la fuga de siete reclusos del CAI Hipódromo de la Policía, en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, el patrullero que estaba a cargo de la carceleta salió a botar una basura y, al regresar, se percató de unos escombros y de que siete personas privadas de la libertad se habían fugado por el techo.

No obstante, comenzó la búsqueda la Policía y en el barrio Villa Concord, de Malambo, lograron recapturar a Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, quienes se encuentran recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, en horas de la noche de este domingo también reportaron otras recapturas, para un total de cuatro.

Identidades de lo fugados