Se fugan 7 reclusos de un CAI de la Policía, en Soledad: recapturaron a 4 de ellos
Los hechos tuvieron lugar este domingo. Las autoridades tratan de ubicar a los restantes.
Durante este domingo 23 de noviembre, se reportó la fuga de siete reclusos del CAI Hipódromo de la Policía, en el municipio de Soledad, Atlántico.
De acuerdo con las autoridades, el patrullero que estaba a cargo de la carceleta salió a botar una basura y, al regresar, se percató de unos escombros y de que siete personas privadas de la libertad se habían fugado por el techo.
No obstante, comenzó la búsqueda la Policía y en el barrio Villa Concord, de Malambo, lograron recapturar a Axel Gabriel Morales Benavides y Joel Vizcaíno Caballero, quienes se encuentran recluidos por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego.
Asimismo, en horas de la noche de este domingo también reportaron otras recapturas, para un total de cuatro.
Identidades de lo fugados
- Osneider Enrique Daza Bolívar (homicidio).
- Omar Sebastián Fábregas Ferrer (porte ilegal de armas de fuego).
- José Luis Barrios Álvarez (extorsión).
- Antony José Paredes Cordero (porte ilegal de armas de fuego).
- Luis Franyer Mendoza Reyes (porte ilegal de arma de fuego).