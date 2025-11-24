Alcaldía anuncia descuento tributario en Barranquilla: consulte cómo será

Vista panorámica de la ciudad de Barranquilla (Foto vía Getty Images) / RodrigoBlanco

Desde hoy y hasta el 30 de noviembre, los contribuyentes de Barranquilla que tengan obligaciones tributarias pendientes podrán pagar el capital adeudado y recibir un descuento del 97% sobre los intereses y sanciones. El proyecto, que tuvo luz verde en segundo debate en el Concejo, fue impulsado por la Administración distrital con el objetivo de facilitar la normalización de impuestos, tasas y multas en mora.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Fechas y porcentajes del beneficio

El Acuerdo 016 de 2025, sancionado por el alcalde Alejandro Char, establece tres etapas de descuentos:

Hasta el 30 de noviembre: 97% de descuento en intereses y sanciones.

97% de descuento en intereses y sanciones. Del 1 al 15 de diciembre: 85% de descuento.

85% de descuento. Del 16 al 31 de diciembre: 75% de descuento.

El alcalde anunció la medida a través de su cuenta de X, destacando que se trata de un “regalo de Navidad” para que los barranquilleros puedan ponerse al día con sus compromisos tributarios.

¿A qué obligaciones aplica?

Según John Jairo Calderón, gerente de Gestión de Ingresos, el beneficio cubre todas las obligaciones tributarias distritales, entre ellas:

Impuesto Predial Unificado

Industria y Comercio (ICA)

Contribuciones por valorización

Impuesto de delineación urbana

Estampillas contractuales

Derechos de tránsito y multas (excepto sanciones por conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas)

Los pagos pueden realizarse tanto en medios físicos como electrónicos. Las liquidaciones están disponibles en la sede electrónica de la Alcaldía: www.barranquilla.gov.co / Impuestos distritales.

Aplica a procesos en curso

Los alivios cobijan a contribuyentes con procesos de cobro coactivo, acuerdos de pago vigentes o disputas administrativas y judiciales. En estos casos, deberán informar su pago a la Gerencia de Gestión de Ingresos para solicitar la terminación del proceso correspondiente.

LEA TAMBIÉN: Unisimón inaugura su Sede Campestre en Puerto Colombia

Atención al ciudadano

Para resolver dudas o recibir asesoría, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 195 o acercarse a las sedes de atención en: