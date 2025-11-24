Hombre disparó varias veces y entró armado a conjunto en Bogotá; Policía responde

Colombia

Las autoridades se pronunciaron tras la divulgación de varios videos que muestran a un hombre disparando al aire y entrando armado al conjunto Panoramia Park, en el sur de Bogotá, durante la madrugada del sábado.

Así ocurrieron los hechos

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hombre llegó en un vehículo blanco, descendió y realizó varios disparos al aire. Minutos después recargó el arma y volvió a disparar antes de dirigirse hacia la portería del conjunto donde reside.

Los videos muestran que, al intentar ingresar, el hombre usó el reconocimiento facial del edificio, falló en el primer intento y lo repitió hasta que la puerta se abrió. Todo esto mientras sostenía el arma afuera, sin guardarla en ningún momento.

Esa situación generó temor en el celador, quien no le abrió de manera manual, pues el ingreso funciona únicamente con control biométrico.

Respuesta de la Policía

El Brigadier General Giovanni Cristancho aseguró que los uniformados sí atendieron la denuncia en la madrugada.

“La Policía atendió el llamado; llegamos al conjunto, pero nadie nos abrió. El edificio funciona con reconocimiento facial y no identificaron al responsable”, señaló el oficial.

Cristancho también cuestionó que el material audiovisual se conociera primero en redes sociales:

“El video lo subieron a redes, no nos lo entregaron. Esa persona cometió un delito y será judicializada”, afirmó.

De acuerdo con la institución, cuando los policías lograron ingresar al conjunto, el hombre ya se había escondido, lo que dificultó su identificación inicial.

Investigación en curso

La Policía indicó que continúa recopilando información y analizando los videos para establecer plenamente la identidad del agresor y avanzar en el proceso de judicialización por disparar un arma de fuego en vía pública.

Las autoridades reiteraron el llamado a los residentes a entregar directamente el material probatorio, en lugar de difundirlo primero en redes sociales, para no entorpecer las investigaciones.