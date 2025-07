¿Qué se sabe de la mujer que disparó al aire en Bogotá desde un balcón? Dijo que era un “arma de fogueo”

Bogotanos que residen al norte de la capital se atemorizaron tras una escena en la que una mujer disparaba al aire desde un balcón. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 13 de julio y se hicieron virales luego de que ciudadanos decidieran grabar y compartir en redes sociales lo que acababan de presenciar. La protagonista es Paola Andrea Navia, quien decidió pronunciarse poco después de que los medios nacionales compartieran lo ocurrido.

De manera concreta, según los clips compartidos por los vecinos, se observa a la mujer realizar varios disparos al aire y en medio de esto realiza afirmaciones que podrían llegar a calificarse como intimidantes. Lo anterior, dado que insultó y desafió a los vecinos que la observaban. Navia se encontraba en un balcón de un apartamento ubicado en el piso 12 de un conjunto residencial de la localidad de Suba.

Además, los vecinos se comunicaron con las autoridades para notificar lo que estaba ocurriendo. Así como solicitaron que se tomaran medidas al respecto.

Ahora bien, dos días después de los hechos, Navia publicó un comunicado en el que pide disculpas y aclara lo que ocurrió. El documento lo desarrolló luego de buscar apoyo a la firma Iván Lombana Abogados. “Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por estos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido”, indicó.

Por otra parte, Navia señaló que comprende la preocupación de sus vecinos y de los residentes de la capital luego de sus acciones. No obstante, mencionó que “el arma que aparece en los videos NO es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto, NO dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”.

Con lo anterior, explicó que esta arma aunque imita la apariencia de una de fuego, “no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo.”

Por otro lado, comentó que los hechos ocurrieron mientras vivía una “situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y que me comprometo a no incurrir en una conducta similar".

A su vez, aprovechó para explicar que ante la denuncia en su contra se asegurará de colaborar con la justicia y entregará el arma para que sea analizada.

¿Qué se sabe sobre la mujer que disparó al aire el pasado 13 de julio?

Paola Andrea Navia, la protagonista de los hechos, fue identificada como una mujer que desempeña en la actualidad el cargo de gerente de logística.

Por otra parte, el conjunto residencial Nilo Alejandría informó que interpuso una denuncia penal contra la mujer. Así como indicaron que la mujer reside en el apartamento en calidad de arrendataria, asunto por lo que la administración se puso en contacto con los propietarios del inmueble.

Mientras tanto, los vecinos de Navia, entre ellos el creador de contenido Sebastián Villalobos, indicaron que estos hechos han ocurrido en más de una ocasión. Incluso, Villalobos compartió en su perfil de Instagram unas historias narrando su preocupación. Sin embargo, poco después las borró por temor a su seguridad