Capturan a joven de 20 años que hizo disparos al aire en Bogotá y tenía una granada

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el barrio San Bernardo a un joven de 20 años que realizó disparos al aire y tenía en su poder una granada.

Los hechos se presentaron cuando los uniformados de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe realizaban labores de patrullaje y escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

“Las diferentes zonas de atención reaccionan y en persecución logran la captura de esta persona, incautando además del arma de fuego calibre 9 milímetros con dos cartuchos para la misma, una granada IM-26 de fragmentación”, aseguró el Teniente Coronel Luis Carlos Torres Bareño, Comandante de la Estación de Policía Santa Fe.

Asimismo, la comunidad lo señaló como responsable de realizar disparos al aire y de amenazarlos con lanzar este artefacto explosivo.

Por estos motivos, esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía y un juez lo envió a la cárcel por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.