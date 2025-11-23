Vidas que vuelven al bosque: en Santander la CDMB liberó 270 animales silvestres

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) culminó uno de los procesos de liberación de fauna silvestre más importantes del año, devolviendo a su entorno natural a 270 animales que fueron rescatados, rehabilitados y valorados en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV). La jornada se desarrolló durante los últimos tres meses y representa un hito regional por su impacto ecológico y en la recuperación de especies.

En las frías y húmedas mañanas de las áreas protegidas, los equipos de fauna de la CDMB recorrieron senderos y humedales con un único propósito: permitir que decenas de especies regresaran al lugar al que pertenecen, luego de haber sido víctimas del tráfico ilegal, la tenencia irresponsable, accidentes o interacciones negativas con humanos.

Lea también: Más de 450 familias en alerta tras inundaciones por desbordamiento del río Magdalena en Santander

En los guacales que parecían palpitar entre la neblina del páramo, viajaban zorros plateados, tigrillos lanudos, un búho virginiano, una marteja y un joven jaguarundí, todos a punto de reencontrarse con la libertad.

Juan Sebastián Mejía Gómez, médico veterinario, zootecnista y coordinador del CAV, recordó casos de estos proceso de rescate: un zorro plateado que superó un fuerte trauma craneoencefálico; dos tigrillos lanudos rehabilitados tras procesos rigurosos; un búho virginiano tratado por lesiones causadas por interacciones humanas; una marteja víctima del tráfico de fauna; y un jaguarundí criado y rehabilitado en conjunto con la Policía Ambiental.

190 tortugas volvieron a los humedales

Uno de los grupos más numerosos liberados fue el de las tortugas: 190 de estas especies, regresaron a los humedales y bosques secos tropicales. Entre ellas se encontraban:

7 tortugas hicoteas (Trachemys callirostris)

2 hicoteas palmeras (Rhinoclemmys melanosterna)

6 tortugas de caja (Kinosternon leucostomun)

175 morrocoy (Chelonoidis carbonaria)

De acuerdo con la entidad ambiental, todas atravesaron procesos de desparasitación, recuperación nutricional y valoración veterinaria. Su retorno representa un aporte clave para la restauración ecológica, pues de acuerdo con los especiales, estas tortugas cumplen un trabajo en la dispersión de semillas y la regulación de ecosistemas.

36 aves que volvieron a llenar el cielo

La liberación también incluyó 36 aves, entre ellas:

10 guacamayas azules

8 loras cabeciamarillas

1 guacamayeja

10 cotorras

6 pericos

1 pecarí que completó su recuperación y readaptación

Estas aves, muchas provenientes del tráfico ilegal, pasaron por un proceso de rehabilitación conductual con entrenamiento de vuelo y fortalecimiento de musculatura.

Ampliar

Aves rescatadas en el barrio José María Córdoba también recuperaron su libertad

Adicionalmente, 55 aves que habían sido mantenidas ilegalmente en una vivienda del barrio José María Córdoba, en Bucaramanga, fueron recuperadas y liberadas. Entre ellas había congós, espigueros, jilgueros, cerqueros, picogorgos, cascabelitos y pericos. Cada una fue llevada a un lugar estratégico seleccionado por expertos para garantizar su supervivencia.

Todas fueron liberadas en sitios estratégicos determinados por expertos, garantizando condiciones seguras y sostenibles.

Podría interesarle: ¡Ojo! 10 mil vehículos están abandonados en los patios de Tránsito de Floridablanca

“Muchos animales llegaron en condiciones muy difíciles. Verlos hoy regresar a su entorno natural es el resultado de meses de trabajo técnico y un compromiso profundo con la vida silvestre”, expresó el coordinador del CAV, Juan Sebastián Mejía Gómez.

El director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacó que estas liberaciones reflejan el liderazgo institucional y la apuesta por recuperar la fauna de la región. “Nuestro compromiso es claro: brindar una verdadera segunda oportunidad a cada animal que llega a la CDMB”, aseguró.

Llamado a la ciudadanía: la fauna silvestre no es mascota

La CDMB reiteró el llamado a denunciar el tráfico y la tenencia ilegal de fauna. Gracias a la colaboración ciudadana, reportes al 123 de la Policía Nacional y a las líneas de atención de la Corporación, numerosos rescates han sido posibles.