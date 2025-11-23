¡Ojo! 10 mil vehículos están abandonados en los patios de Tránsito de Floridablanca

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca lanzó una advertencia urgente: alrededor de 10.000 vehículos, en su mayoría motocicletas permanecen abandonados en los patios, según confirmó su director, Jahir Andrés Castellanos Prada, tras un inventario reciente.

El funcionario explicó que estos automotores llevan más de un año inmovilizados sin que sus propietarios se acerquen a reclamarlos o a resolver la causa que generó la retención. Esta situación, dijo Castellanos, activa las facultades que otorga el artículo 128 del Código Nacional de Tránsito, el cual permite iniciar procesos de enajenación o chatarrización cuando un vehículo es dejado en estado de abandono.

“La invitación es a los ciudadanos que tienen su vehículo inmovilizado a que se acerquen a retirarlo y eviten que este vehículo sea chatarrizado o enajenado y las consecuencias jurídicas que esto les contrae”, advirtió Jahir Castellanos Prada.

El director también recordó que, aunque los propietarios no reclamen sus vehículos, las deudas acumuladas seguirán siendo cobradas por la Oficina de Ejecuciones Fiscales del organismo de tránsito.

Descuentos en patios de Tránsito de Floridablanca hasta diciembre de 2025

Como medida para facilitar la recuperación, la entidad anunció un descuento del 90% en los valores de patios, disponible para quienes acrediten la propiedad del vehículo y soliciten la entrega antes del 31 de diciembre de 2025.

“Es una buena invitación para que se acerquen y no dejen perder sus vehículos”, insistió Castellanos.

La Dirección de Tránsito pidió a los ciudadanos revisar su situación y actuar con prontitud para evitar la pérdida definitiva de sus automotores.