Consejo superior universitario de la Universidad Nacional define el futuro de la elección del rector

Este lunes a las 4:00 de la tarde en la hemeroteca de la Universidad Nacional, se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, para definir el futuro de la elección del rector de la institución.

Allí se estudiarán el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado que ratifica la elección de Ismael Peña como rector de la universidad, y la que anula el nombramiento de Leopoldo Múnera en dicho cargo.

A esto se suma la renuncia de Leopoldo Munera, un día después de haberse emitido la sentencia, al igual que la petición del profesor Ismael Peña, de realizar el debido acompañamiento y seguimiento para cumplir con la sentencia preferida por el Consejo de Estado.

Sobre este asunto, el Ministro de Educación, Daniel Rojas, señaló que han valorado los fallos, sin embargo, serán materia de discusión durante la sesión; además, anunció que su delegado para participar en el Consejo será el Viceministro, Ricardo Moreno