Cambio Radical interpone tutela contra el CNE por presuntas irregularidades en recusaciones

El partido Cambio Radical interpuso una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, petición e igualdad.

Según la colectividad, se han presentado actuaciones irregulares dentro de varios procesos, entre ellos el relacionado con la impugnación del senador Temístocles Ortega Narváez.

El partido cuestiona especialmente el papel de la magistrada Fabiola Márquez Grisales, quien, según la tutela, habría tomado decisiones en procesos en los que estaba recusada, sin suspender el trámite ni permitir que la Sala Plena del CNE resolviera de fondo esa recusación, como lo exige el reglamento de la corporación.

Cambio Radical asegura que Márquez incluso rechazó personalmente la solicitud de recusación presentada en su contra, pese a que el procedimiento indica que ese trámite debía ser asumido por la magistrada Maritza Martínez Aristizábal, la siguiente en orden alfabético.

La colectividad considera que esta situación evidencia un trato desigual, recordando que en un caso similar la recusación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez el CNE resolvió en un solo día y siguiendo al pie de la letra el reglamento interno.

En su tutela, el partido solicita suspender los efectos de la medida cautelar decretada por Márquez dentro del expediente de Temístocles Ortega, garantizar la imparcialidad y transparencia en todos los procesos donde participe Cambio Radical, y ordenar al CNE respetar los procedimientos legales sobre recusaciones e impedimentos.

Finalmente, el partido reiteró su compromiso con el Estado de Derecho y pidió al CNE actuar con transparencia, objetividad y respeto pleno por los derechos fundamentales de todos los actores políticos.

¿Cuál es el caso?

El caso tiene origen el 2 de septiembre de 2025, cuando el CNE notificó una medida cautelar dentro del expediente relacionado con una impugnación presentada por el senador Temístocles Ortega. Ese mismo día, el partido advirtió presuntas irregularidades en la actuación de la magistrada Márquez al continuar con el trámite sin suspenderlo, pese a que ya había sido recusada.

Un día después, el 3 de septiembre, Cambio Radical presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Márquez Grisales por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una investigación bajo la Noticia Criminal No. 11001600102202500275, en la que se indagan posibles irregularidades en sus actuaciones.

La colectividad señala que, pese a estar denunciada penalmente y recusada, la magistrada rechazó personalmente las recusaciones interpuestas en su contra, contrariando el reglamento interno del CNE, que establece que dichos casos deben ser resueltos por el magistrado que siga en orden alfabético o, en última instancia, por la Sala Plena.

Cambio Radical pide garantizar la transparencia y el debido proceso

Cambio Radical recordó que, según la ley colombiana, un funcionario no puede seguir conociendo de un proceso cuando ha sido denunciado penal o disciplinariamente por alguna de las partes, ya que esto configura una causal de recusación que afecta su objetividad e imparcialidad.

Por tal motivo, el partido pidió al Consejo Nacional Electoral garantizar la transparencia, el cumplimiento del reglamento interno y el respeto por los principios de imparcialidad y legalidad en los procesos que involucren a la colectividad.

¿Cuál es el caso Yeimmy Paola Mora y las elecciones en Villeta?

La polémica se intensifica porque la magistrada Fabiola Márquez también tiene a su cargo la recusación de la candidatura de Yeimmy Paola Mora, aspirante a la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca) avalada por Cambio Radical.

La decisión sobre esta recusación debe adoptarse este miércoles 5 de noviembre, a pocos días de las elecciones atípicas programadas para el domingo 9 de noviembre de 2025.

La colectividad insiste en que la imparcialidad del CNE es clave para garantizar procesos transparentes y confiables, especialmente en vísperas de una jornada electoral en la que el partido tiene candidatos en contienda.