Cambio Radical pide al CNE apartar a la magistrada Fabiola Márquez de todos los procesos del partido

El Partido Cambio Radical presentó ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud formal para que la magistrada Fabiola Márquez Grisales sea apartada de todos los procesos que involucren al partido.

Según la colectividad, existen actuaciones que podrían vulnerar el debido proceso y comprometer la imparcialidad institucional dentro de la autoridad electoral.

¿Cuál es el caso?

El caso tiene origen el 2 de septiembre de 2025, cuando el CNE notificó una medida cautelar dentro del expediente relacionado con una impugnación presentada por el senador Temístocles Ortega. Ese mismo día, el partido advirtió presuntas irregularidades en la actuación de la magistrada Márquez al continuar con el trámite sin suspenderlo, pese a que ya había sido recusada.

Un día después, el 3 de septiembre, Cambio Radical presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Márquez Grisales por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y fraude procesal.

De manera paralela, la Fiscalía abrió una investigación bajo la Noticia Criminal No. 11001600102202500275, en la que se indagan posibles irregularidades en sus actuaciones.

La colectividad señala que, pese a estar denunciada penalmente y recusada, la magistrada rechazó personalmente las recusaciones interpuestas en su contra, contrariando el reglamento interno del CNE, que establece que dichos casos deben ser resueltos por el magistrado que siga en orden alfabético o, en última instancia, por la Sala Plena.

Cambio Radical pide garantizar la transparencia y el debido proceso

Cambio Radical recordó que, según la ley colombiana, un funcionario no puede seguir conociendo de un proceso cuando ha sido denunciado penal o disciplinariamente por alguna de las partes, ya que esto configura una causal de recusación que afecta su objetividad e imparcialidad.

Por tal motivo, el partido pidió al Consejo Nacional Electoral garantizar la transparencia, el cumplimiento del reglamento interno y el respeto por los principios de imparcialidad y legalidad en los procesos que involucren a la colectividad.

¿Cuál es el caso Yeimmy Paola Mora y las elecciones en Villeta?

La polémica se intensifica porque la magistrada Fabiola Márquez también tiene a su cargo la recusación de la candidatura de Yeimmy Paola Mora, aspirante a la Alcaldía de Villeta (Cundinamarca) avalada por Cambio Radical.

La decisión sobre esta recusación debe adoptarse este miércoles 5 de noviembre, a pocos días de las elecciones atípicas programadas para el domingo 9 de noviembre de 2025.

La colectividad insiste en que la imparcialidad del CNE es clave para garantizar procesos transparentes y confiables, especialmente en vísperas de una jornada electoral en la que el partido tiene candidatos en contienda.