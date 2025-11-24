El que nada debe, nada teme: Aníbal Gaviria sobre las investigaciones hacia la Troncal de la Paz

En su paso por La Luciérnaga, un programa de Caracol Radio, habló el precandidato de La Fuerza de las Regiones, Aníbal Gaviria, también exgobernador de Antioquia, donde abordó varios temas sobre su precandidatura, lo que piensa de este gobierno en cuanto a la paz total y más.

Dentro de todo, resaltó lo que ha sucedido con las investigaciones que tiene pendiente sobre la Troncal de la Paz, la cual comenzó a construirse hace ya varios años. Estas indagaciones por parte de la Fiscalía se dieron luego de que se encontraran presuntas irregularidades en las contrataciones de la obra.

Además, al exgobernador se le cuestionó por no solo haber existido posibles inconsistencias, sino por la aparición de un contrato adicional que se dice que Gavira firmó. Es así que, desde que se le llamó al precandidato, ha dicho que la situación le parecía extraña. Debido a ello, él ha manifestado que confía en la justicia colombiana.

En desarrollo.

Vea la entrevista completa, aquí