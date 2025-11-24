¿Montaje contra Petro? Mondragón denuncia planes para vincular al presidente con disidencias

Cómo un nuevo montaje contra el presidente Gustavo Petro, denominó el representante Alfredo Mondragón a la denuncia sobre una supuesta alianza entre instituciones de inteligencia del Estado con las disidencias de las Farc.

El representante aseguró que el supuesto montaje, después lo utilizarían para vincular al presidente Gustavo Petro con la muerte del senador Miguel Uribe, por sus supuestos nexos con las disidencias de alias “Calarcá” e “Iván Mordisco”.

Señaló que este es solo uno de los tantos entrampamientos que inventarán para afectar las elecciones del 2026.

¿De qué escándalo habla?

El representante se refirió al entramado que denunció Noticias Caracol, sobre audios y chats filtrados de computadores y USBs incautados a disidentes de alias “Calarcá”, en los que cuáles habrían conversaciones con Wilmer Mejía, director de Inteligencia del DNI, el general del Ejército, Juan Manuel Huertas, y guerrilleros.

Además, hablan sobre una supuesta injerencia de la vicepresidenta Francia Márquez con las disidencias, sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.