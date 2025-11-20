No podemos repetir la disyuntiva Petro vs. Rodolfo’: Aníbal Gaviria y su apuesta por una tercera vía

Aníbal Gaviria, ya como candidato único de la Fuerza de las Regiones, delineó en 6AM de Caracol Radio su estrategia para construir una alternativa de “unidad” que supere la polarización entre lo que calificó como “extrema izquierda” y “extrema derecha”.

Gaviria se refirió al proceso que lo llevó a ser el candidato de la coalición, destacando el rol de las encuestas y la actitud de sus contendores. “Las diferentes encuestas ya nos daban una información que coincidía”, reveló, explicando que fue el propio Juan Carlos Pinzón quien propuso “tomaran las encuestas como el elemento decisor”.

Sobre la salida de Héctor Ólimpo y el respaldo de Juan Guillermo Zuluaga y Pinzón, el candidato fue enfático en elogiar su gesto: “Lo hicieron con grandeza, lo hicieron con generosidad, no solo con la Fuerza de las Regiones, sino con el país”. Subrayó que la coalición cumplió su promesa de designar un candidato único antes del 1 de diciembre mediante un mecanismo transparente.

La gran apuesta: una tercera vía de unidad nacional

El eje central de su discurso fue la construcción de una alternativa unificada. “Si hay una alternativa de extrema izquierda y una de extrema derecha, pues vamos a construir una alternativa distinta, que es la de unidad”, afirmó.

Reveló que ya mantiene conversaciones con otros precandidatos: “He conversado con Mauricio Cárdenas, con Manuel Galán, con David Luna, con Daniel Palacios, con Enrique Peñalosa, con Vicky Dávila”. Su objetivo es claro: evitar la reproducción de la polarización que marcó las pasadas elecciones.

Cercanías y alianzas: el caso de Sergio Fajardo

Al ser interrogado específicamente sobre Sergio Fajardo, Gaviria confirmó su estrecha relación: “Sí, claro, completamente, el país las conoce (…) gobernamos en dos ocasiones en Antioquia”. Este comentario dejó abierta la puerta a una posible alianza futura con el exalcalde de Medellín.

El candidato identificó el principal punto de consenso entre los diversos precandidatos con los que dialoga: “Tenemos una coincidencia muy grande en todos y es que consideramos que la continuidad del actual gobierno es funesta para el país”.

Metodología: “sin prisa, pero sin pausa”

Gaviria describió su estrategia para tejer alianzas como un proceso cuidadoso: “En esto hay que andar sin prisa, con pausa, pero sin prisa”. Reconoció que los procesos de unidad son complejos –“se presentaron dificultades en las Fuerza de las Regiones (…) es completamente lógico”–, pero se mostró confiado en que se pueden superar si se mantienen las reglas y se priorizan los “temas de país” por encima de las ambiciones personales.

La candidatura de Aníbal Gaviria se consolida así como el primer proyecto opositor en tener una cabeza visible, posicionándose como el núcleo alrededor del cual podría articularse un amplio espectro político que busca ofrecer una opción diferente a la dicotomía que ha dominado la política colombiana en los últimos años.