Procuraduría demanda contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia / Felix Andres Montana Otalora

La Procuraduría General demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el contrato estatal por 1.3 billones de pesos para la elaboración de los pasaportes y visas en Colombia por considerar que vulnera los principios de la contratación pública.

Esta contrato, que fue suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, presenta varias irregularidades constatadas por el procurador delegado, Marcio Melgosa.

El contrato en cuestión, cuyo objeto específico es la producción de pasaportes y visas, representa una inversión significativa de recursos públicos es por eso que la Procuraduría considera que es fundamental garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que se cumplan todos los requisitos legales para proteger el interés general.