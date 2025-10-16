Justicia

Procuraduría demanda contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia

La Procuraduría General demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el contrato estatal por 1.3 billones de pesos para la elaboración de los pasaportes y visas en Colombia por considerar que vulnera los principios de la contratación pública.

Esta contrato, que fue suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, presenta varias irregularidades constatadas por el procurador delegado, Marcio Melgosa.

El contrato en cuestión, cuyo objeto específico es la producción de pasaportes y visas, representa una inversión significativa de recursos públicos es por eso que la Procuraduría considera que es fundamental garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, y que se cumplan todos los requisitos legales para proteger el interés general.

