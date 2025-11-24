Barranquilla

¿Dónde habrá cortes de energía este MARTES 25 de noviembre en el Atlántico?

Air-e intervenida informó que se adelantarán trabajos técnicos para la conexión del Parque Solar Níspero en Baranoa, así como otras labores en Barranquilla y municipios del Atlántico.

Foto: cortesía Air-e Intervenida.

Valentina Utria

Este martes 25 de noviembre, entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m., se realizarán labores al interior de la subestación Baranoa para facilitar la conexión del Parque Solar Níspero.

Durante las maniobras, ejecutadas por particulares, se suspenderá el servicio de energía en zonas urbanas y rurales de Baranoa, Polonuevo, Usiacurí y algunos sectores de Galapa alimentados por el circuito Pital.

Intervenciones en Barranquilla

En Barranquilla también habrá trabajos en la red eléctrica:

  • Avenida Circunvalar, entre carreras 40B y 41D2 y calle 100: adecuaciones de 6:35 a.m. a 5:40 p.m.
  • Subestación Juan Mina: interrupción programada de 7:45 a.m. a 5:30 p.m.
  • Circuito Nogales (Los Alpes, La Cumbre, Nogales): breves suspensiones de 6:05 a 6:35 a.m. y de 5:35 a 5:55 p.m.
  • Barrio 7 de Abril (calle 71 con carrera 5 sur): reubicación de red de baja tensión de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • San Felipe (carrera 24 con calle 64): cambio de poste entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

Otros municipios con trabajos

En Manatí, en el barrio San Vicente (calle 3 con carrera 8), se adelantarán labores menores entre las 8:45 a.m. y las 4:00 p.m.

