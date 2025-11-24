Unisimón inaugura su Sede Campestre en Puerto Colombia

La Universidad Simón Bolívar avanza en su apuesta por la alta calidad y el bienestar integral con la apertura de la primera fase de su nueva Sede Campestre en el corregimiento de Salgar, Puerto Colombia. Este proyecto representa una expansión estratégica fuera del tradicional núcleo institucional de El Prado, sumándose a seis sedes que hoy abarcan cinco manzanas dedicadas al conocimiento, el arte, la ciencia y la vida universitaria.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Una visión sostenible y de vanguardia

La nueva sede nace bajo una filosofía de sostenibilidad, accesibilidad y tecnología, con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes. Su ubicación estratégica, sobre una vía principal con amplia proyección de crecimiento educativo, consolida el compromiso de Unisimón con la innovación y la ampliación de oportunidades académicas en el Atlántico.

Primera fase: deporte, encuentro y bienestar

Con una inversión de $11.600 millones, la institución inauguró la primera de cuatro fases del proyecto. Esta etapa incluye dos componentes clave:

Una cancha de fútbol con estándar internacional

El espacio deportivo cuenta con:

* Grama sintética tipo shockpad, diseñada para amortiguar la pisada y reducir el riesgo de lesiones.

* Sistema de iluminación LED, ideal para entrenamientos y competencias nocturnas.

* Graderías para 400 espectadores, pensadas para eventos institucionales y torneos.

* Versatilidad para la práctica de fútbol, rugby y porrismo, ampliando la oferta de actividades deportivas.

Un Centro de Atención, Experiencia y Bienvenida

Este moderno espacio funciona como coworking y punto de encuentro, equipado con:

* Conexión de alta fidelidad para actividades académicas y administrativas.

* Áreas de descanso y espera para estudiantes y visitantes.

* Servicios de orientación y acompañamiento integrados.

Una sede pensada para la vida universitaria del futuro

Esta nueva infraestructura abre un camino renovado para la comunidad Unisimón, que contará con escenarios diseñados para promover el aprendizaje activo, el deporte, la cultura y la convivencia. Con tres fases adicionales en planeación, la Sede Campestre se proyecta como un referente educativo en el Caribe colombiano.