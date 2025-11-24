Ejército frustró dos atentados de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Cauca

Popayán, Cauca

El Ejército frustró dos atentados terroristas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca con la destrucción de más de 10 explosivos.

En una primera operación en el municipio de Inzá, seis artefactos improvisados que habían sido instalados por la columna Dagoberto Ramos, fueron ubicados y destruidos en la vereda Víbora.

Las autoridades señalaron que este procedimiento buscó brindar tranquilidad a más de 300 familias que transitan por el sector.

Asimismo reforzaron los patrullajes y los controles en puntos críticos del oriente caucano, donde grupos armados han intentado intimidar y frenar la movilidad en las últimas semanas.

Finalmente en López de Micay en el Pacífico, las tropas localizaron y neutralizaron controladamente seis rampas utilizadas para el lanzamiento de cilindros explosivos, presuntamente instaladas la disidencia Jaime Martínez para atacar a la Fuerza Pública.