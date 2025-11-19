Comerciante ecuatoriana murió en ataque con explosivos contra la Policía en Suárez, Cauca

Suárez, Cauca

Una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana muerta, un menor de edad herido y varias personas con aturdimiento, dejó un ataque con explosivos contra la Estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca.

Utilizando drones, integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, atacaron las instalaciones policiales ubicadas en la zona urbana de esa población del noroccidente del departamento.

La detonación de los artefactos le causó la muerte a la mujer de ocupación comerciante pero también daños en establecimientos públicos.

#ATENCIÓN Una ciudadana ecuatoriana muerta, un menor de edad herido y daños en locales comerciales deja un ataque con explosivos contra la Estación de Policía de Suárez, Cauca. @oscar10solarte pic.twitter.com/pYboRzlVmJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2025

Simultáneamente fue atacada una base militar en la vereda El Amparo de ese mismo municipio, acción que generó heridas en varios habitantes que fueron trasladados al hospital local.

El alcalde César Cerón señaló que “hacemos un contundente llamado al Gobierno Nacional, exigiéndole que nos atienda, que atienda la situación del municipio y el departamento. Creo que esto se salió de control y de las manos”.

Horas antes fue atacada la Estación de Policía de la localidad de Jambaló donde resultaron heridos siete uniformados.