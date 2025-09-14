Educación

Gobierno pide explicación a Alcaldía de Bogotá por presunta discriminación en entrega de refrigerios

Luego de que se presentara un presunto caso de discriminación en Bogotá, el Gobierno anunció el seguimiento a la respuesta del distrito, y de ser necesario, adoptarán las medidas correspondientes.

Andrea Arenas

El Ministerio de Educación, solicitó explicaciones a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, sobre un presunto caso de discriminación en la entrega de refrigerios en medio de un evento escolar, al que asistieron estudiantes de colegios oficiales y privados.

Según la denuncia de los alumnos de colegios distritales, a los estudiantes de colegios privados se les entregaron los refrigerios en bolsas de papel, mientras que a los representantes de colegios oficiales, el transporte y distribución fue en bolsas negras de basura, situación que ha generado inquietudes en torno a la equidad, calidad, inocuidad y la adecuada disposición de los alimentos entregados.

Solicitud y seguimiento del Ministerio de Educación por presunta discriminación

Es por eso que mediante un oficio, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) ha solicitado responder a preguntas cómo:

  • ¿Cuál fue el procedimiento establecido para la entrega de los alimentos en el marco del evento SIMONU?
  • ¿Qué entidad u operador estuvo a cargo de la preparación, transporte y distribución de la alimentación para los estudiantes?

  • ¿Cuál es la razón de la diferenciación de la alimentación para instituciones educativas oficiales y privadas?
  • ¿Qué medidas ha dispuesto la Secretaría de Educación para garantizar que los alimentos entregados en eventos escolares cumplan con los principios de equidad, dignidad, inocuidad y disposición adecuada, en concordancia con las normas vigentes?
  • ¿Qué acciones se han generado para dar respuesta a las exigencias de los estudiantes?

Los cuestionamientos, según la entidad, se hacen con el fin de esclarecer esta situación, y a su vez, realizará seguimiento a las respuestas que entregue la secretaría de educación distrital y, de ser necesario, “adoptará las medidas correspondientes en el marco de sus competencias de inspección y vigilancia.”

