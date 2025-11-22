Tras más de 30 horas levantan bloqueo en la vía Urabá-Montería; hubo acuerdo con las comunidades

Montería

Tras más de 30 horas de paralización total, el tránsito vehicular en la vía Urabá-Montería fue restablecido hace aproximadamente una hora, poniendo fin a un bloqueo que mantuvo incomunicadas a las regiones de Antioquia y Córdoba.

La protesta, liderada por habitantes de los corregimientos de Puerto Rey, Minuto de Dios, Galilea y La Playa, fue levantada después de que los manifestantes recibieran la visita de una comisión de alto nivel, cumpliendo así su principal exigencia. El desbloqueo permitió el inmediato reinicio del flujo de cientos de tractomulas y vehículos que permanecían varados.

La movilización, iniciada en rechazo al proyecto de desvío de la carretera propuesto por Invías y por la crítica situación de erosión costera, se mantuvo hasta que delegados de la Gobernación de Córdoba, con capacidad de decisión, se presentaron en el sitio para entablar un diálogo directo con los líderes comunitarios.

La llegada de los enviados departamentales fue suficiente para destrabar el conflicto y generar un principio de acuerdo. Las partes acordaron establecer mesas de trabajo técnicas para evaluar una solución definitiva al problema de la erosión que garantice la conectividad de Puerto Rey.

Tránsito habilitado en la zona

Con el levantamiento de las barricadas, la Policía de Carreteras inició de inmediato las labores de reorganización del tránsito en la zona, donde se registraban colas de más de quince kilómetros en ambos sentidos.

El paso de las primeras tractomulas cargadas con banano y productos perecederos, que llevaban detenidas desde el jueves, marca el comienzo de la normalización en esta arteria vital para el comercio regional.

Los buses intermunicipales han comenzado a transitar nuevamente por la ruta habitual, luego de dos días de desvíos forzosos que duplicaban los tiempos de viaje.

Si bien el restablecimiento de la movilidad alivia la crítica situación de desabastecimiento que empezaba a afectar a ganaderos, pescadores y estaciones de servicio, las comunidades han dejado claro que su movilización fue solo suspendida, no cancelada.

El compromiso de las autoridades departamentales de revisar el proyecto vial y abordar con urgencia el fenómeno de la erosión costera será el factor determinante para la estabilidad futura de esta conexión estratégica. La situación, por ahora, vuelve a la calma, pendiente de los resultados concretos del diálogo prometido.