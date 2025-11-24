Consejo Gremial Nacional expresa respaldo a la ANDI en medio de tensiones con el embajador de China

Colombia

El Consejo Gremial Nacional (CGN) manifestó su respaldo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y a su presidente, Bruce Mac Master, en medio de la reciente controversia generada por declaraciones y actuaciones del embajador de la República Popular China (Zhu Jingyang) en el país, a raíz del decreto que pondría en riesgo la industria textil de Colombia.

En su pronunciamiento, el CGN hizo un llamado al diplomático asiático para que los asuntos comerciales entre ambas naciones se gestionen exclusivamente a través de los mecanismos institucionales que regulan las relaciones de comercio exterior, y siempre bajo el respeto por los asuntos internos de Colombia.

La entidad recordó que la promoción de principios constitucionales como la libre empresa y la economía de mercado constituye un eje esencial de la labor gremial y señaló que es “fundamental el respeto hacia quienes desempeñan dicha labor y gestionan diariamente las condiciones necesarias para defender los intereses legítimos del sector empresarial colombiano”.

El Consejo también habla de la importancia de que todas las decisiones que influyen en el crecimiento económico y el bienestar social del país se adopten conforme a los principios democráticos y con estricto respeto por las instituciones nacionales.

En su declaración, la organización reiteró su solidaridad con la ANDI y su liderazgo, e invitó tanto al Gobierno de Colombia como al de China a revisar las medidas y tensiones recientes mediante un diálogo respetuoso y constructivo, con el fin de generar beneficios para ambas naciones.

¿Cuál es el decreto que generó la polémica?

El Gobierno por intermedio del comité triple A determinó eliminar los aranceles de importación para 37 subpartidas de insumos y materias primas que se utilizan en la fabricación de prendas de vestir, confecciones y calzado, productos que no se fabrican dentro del país.

El Decreto 1184 del 8 de noviembre de 2025 establece que esta exención aplicará a las importaciones provenientes de países con los cuales Colombia no mantiene acuerdos comerciales vigentes. La recomendación surgió del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A).