Concejo de Bogotá niega nuevos impedimentos y mantiene en curso el debate del presupuesto 2026

Colombia

El Concejo de Bogotá avanzó este domingo en la revisión de nuevos impedimentos y una recusación dentro del estudio del Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025, correspondiente al presupuesto distrital para 2026. Las decisiones se dieron en continuidad a las sesiones del 21 y 22 de noviembre, donde ya se habían analizado y negado otras solicitudes similares.

Impedimento del concejal José del Carmen Cuesta

La Plenaria negó el impedimento presentado por José del Carmen Cuesta Novoa (Colombia Humana), quien señaló una supuesta inhabilidad derivada de una acción de nulidad contra un artículo del Plan de Desarrollo sobre el proyecto ALO Norte. Tras revisar el caso, el Concejo concluyó que “no existe un conflicto de interés que afecte su intervención o votación” en el trámite presupuestal.

Caso de la concejala Quena María Ribadeneira

También fue rechazado el impedimento radicado por Quena María Ribadeneira (Polo Democrático Alternativo). La cabildante argumentó su calidad de demandante en acciones populares contra Ocesa Colombia S.A.S. para solicitar su separación del debate de los proyectos 1004 y 328 de 2025. La Plenaria determinó que estas actuaciones “no constituyen una causal de impedimento”.

De igual manera, el Concejo negó la recusación interpuesta por un ciudadano contra Daniel Briceño (Centro Democrático). El concejal explicó que “no existe conflicto de interés ni denuncias penales por parte suya o de su núcleo familiar” contra funcionarios de entidades relacionadas con el trámite del Presupuesto. La Corporación coincidió en que no se configura ninguna causal que impida su participación.

Lo que sigue en el debate

Con estas decisiones, los tres concejales continúan habilitados para intervenir y votar en el análisis del Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025. Las determinaciones permiten destrabar parte del proceso que desde el 21 de noviembre ha estado marcado por la radicación de múltiples solicitudes de impedimento dentro de la discusión del Presupuesto Distrital 2026.