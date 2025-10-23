Desde el Concejo advierten que uno de cada tres agentes de tránsito son objeto de investigaciones

Bogotá D. C.

Más de un 39% de los agentes de tránsito de Bogotá enfrentarían investigaciones disciplinarias, de acuerdo con la información entregada por el concejal Julián Forero “Fuchi”.

En respuesta a un derecho de petición interpuesto por el cabildante, la Secretaría de Movilidad informó que 176 servidores son objeto de investigaciones por diferentes motivos.

La causa más transgredida es el “Incumplimiento del manual de funciones y de los procedimientos”, tal como indica Forero, quien asegura que se trata de un “panorama preocupante” en tanto que “pareciera que las diferentes disposiciones normativas son un saludo a la bandera pues encontramos algunos agentes que adoptan una actitud agresiva, déspota, desafiante e imponente con el conductor”.

“Fuchi”, quien ha desatado polémica por su presunta participación en protestas de taxistas y motociclistas a mediados de septiembre en Bogotá, un hecho por el que el Ministerio Público inició indagaciones, afirma que la actitud de algunos agentes propicia conflictos dado que “nadie tiene por qué aguantarse un agente de tránsito intransigente e irrespetuoso que, de manera arbitraria y abusiva quiera imponer un procedimiento alejado de los protocolos y normas que debe aplicar”.

“Fuchi” también afronta juicio por caso de “¿Usted no sabe quién soy yo?"

Cabe resaltar que el concejal afronta un juicio en la Procuraduría por un presunto incidente de “¿Usted no sabe quién soy yo?" que habría tenido lugar en febrero de 2024.

El ente disciplinario verifica si el cabildante trato de forma “irrespetuosa y carente de rectitud a los funcionarios de la policía” que lo detuvieron sobre la carrera 68 con calle 13, para un registro de personas y vehículos.

La Procuraduría investiga si “Fuchi” uso palabras descalificantes como “perro, gamín” o “usted no sabe a quién paró”.

Uno de cada tres agentes de tránsito en Bogotá es investigado disciplinariamente

De acuerdo con los datos entregados por “Fuchi”, en Bogotá hay 450 agentes de tránsito. Eso quiere decir que un tercio de estos servidores estaría siendo investigado por causas como abuso de autoridad (22 casos), irrespeto a las personas (17), actos de corrupción (13), incumplimiento en su horario de trabajo (10), extralimitación en el ejercicio de sus funciones (5), falsificación de documentos (5) u otras(8).

Por otro lado, según datos consultados en la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Movilidad, “Fuchi” señala que “en los últimos 5 años se han proferido 1.106 Autos Inhibitorios, es decir, ante una queja ciudadana, la secretaría ni siquiera inició una investigación y se inhibió de adelantar alguna actuación”.

En total, se habría dado apertura a 482 investigaciones en este lapso temporal, de las cuales solo tres habrían terminado en fallos sancionatorios, lo que, según el concejal “podría ser un indicativo de la inoperancia de la Secretaría de Movilidad a la hora de tomar decisiones de fondo en contra de sus agentes”.