Denuncian al concejal Julián Forero “Fuchi” por no asistir a 76 sesiones presenciales del cabildo

El concejal Julián Forero, también conocido como “Fuchi”, vuelve a estar en el ojo del huracán, siguiendo una nueva denuncia presentada, en este caso por el abogado Gonzalo Valbuena, ante la Procuraduría por no asistir a sesiones presenciales del Concejo de Bogotá.

De acuerdo con la denuncia de Valbuena, Forero habría hecho “uso irregular y desproporcionado de la posibilidad de asistir a las sesiones del Concejo de manera virtual, aludiendo presuntas calamidades domésticas”.

La denuncia aduce que “de las 513 sesiones programadas entre el año 2024 y el 2025, 45 fueron autorizadas por la Mesa Directiva para ser celebradas en modalidad virtual, mientras que el concejal Julián Forero se conectó virtualmente en 76″.

Este número de sesiones que Forero habría atendido virtualmente irían “aparte de las 45 ya referenciadas”.

Valbuena realizó un derecho de petición al Concejo de Bogotá consultando por las justificaciones de la inasistencia de Forero de forma presencial. La respuesta entregada por el cabildo dejaría constancia de que “no existen soportes documentales que acrediten las causales invocadas”.

¿De cuánto es la remuneración por cada sesión del Concejo de Bogotá?

Según el abogado, por cada sesión en 2025, los concejales reciben remuneración por unos $2.337.925. Eso quiere decir que por esas “76 sesiones virtuales no autorizadas”, “Fuchi” habría recibido más de 77 millones de pesos.

Caracol Radio se puso en contacto con el concejal; sin embargo, no obtuvo respuesta. Forero fue inhabilitado por la propia Procuraduría General de la Nación durante 14 meses por incurrir en una falta grave al agredir verbalmente a uniformados de la policía con términos como “perro o gamín” en un retén de tránsito hace dos años.

Además, la entidad abrió investigación en su contra por, presuntamente, haber agredido verbalmente a un periodista en septiembre.