FUNSAREP promueve protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Bolívar

La Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción – FUNSAREP llevó a cabo un recorrido por diversos medios de comunicación de Cartagena, con el propósito de sensibilizar a periodistas, comunicadores y equipos editoriales sobre la importancia de promover narrativas que respeten y protejan los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Esta actividad hizo parte del proceso “Palabras que cuidan nuestras niñeces y juventudes”, en el marco del Proyecto Observatorio ECOS y REFLEJOS, con el apoyo de Terre des Hommes – Tdh y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania – BMZ.

Durante la jornada se visitaron medios locales de prensa, radio y televisión, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes del proceso, junto con profesionales de FUNSAREP, dialogaron con los equipos periodísticos sobre el papel de la comunicación en la construcción de entornos protectores, incluyentes y respetuosos con sus derechos.

Además de las visitas presenciales, se establecieron contactos con otros medios y periodistas a quienes se les compartió el Manual de Herramientas Comunicativas para una comunicación a la altura de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como materiales de la Caja de Herramientas de la Ruta por los Derechos de NNAJ.

“Queremos invitar a los medios a narrar la niñez desde el respeto, la dignidad y la participación. Este recorrido nos permitió abrir puertas y generar conversaciones profundas sobre el poder transformador de las palabras”, señaló Kevin Otero Gómez, pedagogo e investigador social de FUNSAREP y coordinador del Observatorio.

Por su parte, José David Rodríguez Espinoza, uno de los jóvenes participantes, destacó: “Nos escucharon con atención y sentimos que nuestras experiencias y opiniones importan. Para nosotros es importante que los medios cuenten lo que hacemos, no solo lo que nos pasa”.

Asimismo, Yartjani Mendoza Garrido, integrante del grupo juvenil de FUNSAREP, agregó: “Cuando los medios nos narran desde el respeto, ayudan a que la sociedad nos vea con otros ojos. Compartir estas herramientas fue un paso para que eso siga pasando”.

El Manual de Herramientas Comunicativas tuvo una excelente acogida por parte de periodistas, comunicadores y equipos de medios. Fue valorado como una guía útil y necesaria para fortalecer el tratamiento informativo con enfoque de derechos, y para avanzar hacia narrativas más responsables, humanas y transformadoras.

Este recorrido marca un paso clave para consolidar alianzas con los medios de la ciudad y continuar promoviendo una comunicación que cuide, dignifique y abra oportunidades para las niñeces y juventudes de Cartagena y Bolívar.