Alcaldía repatriará a pareja de esposos cartageneros que murió en accidente de tránsito en Panamá

Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde Dumek Turbay, confirmó que el Distrito repatriará los cuerpos de la pareja de esposos cartageneros que fallecieron en un accidente de tránsito registrado en Panamá el pasado 12 de noviembre.

Ese día el vehículo particular en el que se desplazaba la pareja de esposos y sus dos hijos menores de edad chocó contra un taxi en el corregimiento de Cristóbal, ubicado en la provincia de Colón. Producto del impacto, Liliana Meza Salcedo perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que su compañero sentimental José Manuel Chiquillo falleció días después tras permanecer en cuidados intensivos.

Sus allegados residentes en el barrio Ciudadela 2000, sur de Cartagena, hicieron un llamado al alcalde Dumek Turbay y el gobernador, Yamil Arana, para repatriar los cuerpos porque no cuentan con los recursos suficientes.

“A todos los que han vivido un momento tan triste como ese, le hemos extendido nuestras manos y este caso no va a ser la excepción. Además, es un drama terrible, es una historia trágica durísima me dio muy duro cuando conocí la historia de ellos y ya les di instrucciones a Apoyo Logístico y a Cooperación Internacional para que arropemos esta familia y activemos el protocolo, que ya lamentablemente me ha tocado activar varias veces. Son muchas historias tristes de cartageneros que han fallecido en otros lugares del mundo y hemos estado allí acompañándolos en su dolor y asumiendo, porque no es sino costoso la repatriación de los cuerpos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Se conoció el niño de 9 años, hijo de Liliana y José, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que la niña de 4 fue la menos afectada con leves heridas.

“Pueden decirle a esta familia en este duro momento de unos niños que se quedaron sin padres que nosotros ya activamos el protocolo para traerlos de regreso y poder darle su último adiós”, puntualizó el mandatario.