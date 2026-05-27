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27 may 2026 Actualizado 14:12

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Real Cartagena presentará reclamación formal por arbitraje de Diego Ulloa ante Envigado

Para la dirigencia de los heroicos las actuaciones del juez pudieron incidir en el desarrollo del encuentro

Cortesía Win Sports

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Andrés Vizcaíno Villa

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Real Cartagena informó que presentará un reclamo formal ante la Comisión Arbitral, solicitando la revisión de las decisiones adoptadas por la terna arbitral durante el compromiso disputado frente al Envigado F.C.

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La institución considera necesario que se evalúen actuaciones arbitrales del central Diego Ulloa y su equipo de trabajo que, a su juicio, pudieron incidir en el desarrollo del encuentro y que merecen una revisión rigurosa.

“Reiteramos nuestro respeto y absoluta confianza en la integridad deportiva del Envigado F.C., institución a la que reconocemos su profesionalismo. Este pronunciamiento no pretende cuestionar a nuestro rival, quienes fueron justos ganadores del encuentro, ni poner en duda el mérito deportivo del resultado obtenido”, dijo la institución.

El club ejercerá los canales institucionales correspondientes, “convencido de que el fútbol colombiano merece un arbitraje con mayores garantías, consistencia y transparencia”.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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