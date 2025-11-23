Vea la chilena de Cristiano Ronaldo en victoria de Al-Nassr: ¿Cuánto le falta para los 1000 goles?. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) / Abdullah Ahmed

¡Cristiano Ronaldo sigue muy cerca de hacer historia! El astro portugués se reportó este domingo 23 de noviembre con un espectacular gol de chilena, todo esto en el triunfo 4-1 de su equipo Al-Nassr sobre Al-Khaleej por la Liga Saudí.

Cristiano, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota João Félix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús.

El exjugador de Atlético Madrid y Barcelona fue quien abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.

Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mané acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local. Las opciones del Al Khaleej se deshicieron del todo en el 90, cuando fue expulsado Dimitros Kourbelis y dejó su equipo con diez hombres.

¿Cuánto le falta a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 goles?

Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954, es decir que quedó a tan solo 46 tantos para alcanzar la tan anhelada cifra de 1000.

Vea acá la anotación:

Por otro lado, el portugués llegó a 10 goles en lo que va de curso de la Liga de Arabia Saudí. Está a un tanto de Joao Felix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con once.