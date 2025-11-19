Este domingo se vivirá la última “adoptatón” de perros y gatos de este año en Medellín

Medellín

Medellín tendrá este domingo, 23 de noviembre, la última “adoptatón” del año, donde se tendrán 80 perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla, que estarán aptos para adopción.

La jornada se cumplirá en la zona exterior de Plaza Mayor entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde, como parte del cierre de Expopet, evento que comienza mañana en este centro de convenciones.

Este será un escenario especial para reafirmar el compromiso y sensibilidad con los animales, en esta última jornada de adopción del año 2025, según explicaron desde el gobierno distrital de Medellín.

Este año van más de 1.600 adopciones

Esta es la cuarta “adoptatón” del año y hace parte de un logro histórico de 1.600 animales que han sido adoptados en 2025, superando la meta anual del Plan de Desarrollo del distrito de Medellín.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, dijo que “tendremos distintas actividades para la promoción del cuidado y la tenencia responsable de animales de compañía. Y, también, estamos haciendo un pronunciamiento y una acción para decirle a la ciudadanía que no queremos pólvora, que queremos proteger a nuestros animalitos. Somos amigos de los animales y no queremos la pólvora en esta Navidad”.

Pronunciamiento contra el uso de la pólvora

Sobre el pronunciamiento, se tiene previsto que, a las 11 de la mañana de este domingo, se firme el manifiesto Medellín es Antipólvora, como un compromiso por las celebraciones que respeten la vida y excluyan la pólvora para su desarrollo.

Se trata de una concentración ciudadana para rechazar el uso de la pólvora, práctica que afecta a la fauna doméstica y silvestre.

Para el desarrollo de esta actividad, están solicitando a los asistentes para que porten ellos o sus mascotas, un distintivo azul, como símbolo de unión y protección.

A este encuentro, la Administración Distrital invitó a organizaciones animalistas, ambientales, defensores de derechos humanos, personas que hayan sufrido lesiones por pólvora y familias cuyos animales de compañía fueron afectados.

¿Qué se requiere para adoptar en La Perla?

En este centro de bienestar animal pueden adoptar las personas que sean mayores de edad, que deben presentar su cédula de ciudadanía para iniciar el proceso, además es esencial que todos los miembros de la familia estén de acuerdo con esta decisión.

Insistieron desde esta entidad que se debe tener siempre presente que es una responsabilidad que se adquiere y que debe perdurar durante el tiempo de vida del animal de compañía, el cual puede ser incluso por más de 10 años.

¿Qué tipo de animales de compañía atiende La Perla?

Este centro atiende a animales de compañía entre caninos y felinos, los cuales han ingresado por diferentes situaciones que, “dentro de las más comunes, se encuentran los politraumatizados, situación de abandono, hembras gestantes o cachorros vulnerables”, explicó esta entidad.

Después de la recepción de estos animales de compañía, La Perla realiza los procesos de rehabilitación necesarios para posteriormente encontrarle un hogar y puedan tener una segunda oportunidad.

Aclararon que el proceso de adopción es gratuito y los animales son entregados esterilizados, vacunados, desparasitados, con exámenes médicos al día y sin alteraciones, y con microchip implantado.