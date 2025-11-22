Video: Daniel Muñoz anota con el Crystal Palace y dedica el gol a su amigo fallecido

El lateral antioqueño Daniel Muñoz vivió una noche especial en la victoria del Crystal Palace 0-2 sobre el Wolverhampton, en juego por la fecha 12 de la Premier League de Inglaterra. Muñoz abrió el marcador y tuvo una dedicatoria especial.

A los 63 minutos del partido, tras un rebote en el área, luego de la ejecución de un tiro de esquina, el jugador de la Selección Colombia cazó el rebote y envió la pelota al fondo de la red sin ninguna resistencia.

En la celebración, Daniel Muñoz lució un mensaje que portaba debajo de su camiseta: “Por siempre en mi corazón”. El jugador de 29 años recibió un permiso especial para ser desconvocado de la Selección y poder asistir al velorio de un amigo fallecido.

¡HAY GOL COLOMBIANO EN LA PREMIER! Daniel Muñoz la mandó a guardar y marcó el 1-0 del Crystal Palace vs. Wolves.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/71AH8miHVg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Esta es la tercera anotación de Muñoz con el Crystal Palace en la presente temporada, el segundo que convierte por Premier League, donde también registra dos asistencias.

El segundo gol del Crystal lo marcó Yéremy Pino a los 69 minutos. Jefferson Lerma sustituyó precisamente a Pino a los 82 minutos; en el local, Jhon Arias entró al terreno de juego a los 75 minutos; mientras que Yerson Mosquera permaneció en el banco de suplentes.

¿Cómo quedaron ambos equipos en la Premier League?

Con este resultado, Crystal Palace ascendió parcialmente a la cuarta posición de la Premier League con 20 puntos; por su parte, Wolverhampton se hunde en la última posición del campeonato con solamente dos unidades.